¡Exclusiva! Esto es lo más valioso que Sylvia Pasquel guarda de Silvia Pinal. ¿Lo imaginarías?
En Exclusiva para Venga La Alegría, Sylvia Pasquel reveló qué es lo más valioso que conserva de Silvia Pinal y reveló cuál sería el uso que le podrían dar a la casa de su madre.
TV Azteca
En Exclusiva para Venga La Alegría, Sylvia Pasquel reveló qué es lo más valioso que conserva de su fallecida madre, Silvia Pinal. Además de contar los detalles reales sobre los trámites testamentarios y pedir que no hablen del tema sin conocimiento, reveló cuál sería el uso que le podrían dar a la casa de su madre.
Galerías y Notas Azteca UNO