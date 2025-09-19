A 40 años de la tragedia: las celebridades y artistas que murieron en el terremoto de 1985

El terremoto de 1985 dejó decenas de miles de muertos, y fue una tragedia que alcanzó todos los ámbitos de la sociedad mexicana. A continuación te decimos quiénes fueron las celebridades y artistas que murieron en el terremoto de 1985.

Artistas que murieron en el terremoto de 1985

1. Rockdrigo González

Rodrigo González, mejor conocido como Rockdrigo, fue un músico urbano que en 1985 se abría paso poco a poco, tocando en lugares públicos y grabando sus propios casetes. Se le considera fundador y promotor del llamado Movimiento Rupestre y en sus composiciones retrataba la vida cotidiana de la Ciudad de México.

El originario de Tampico, Tamaulipas, murió a los 34 años en su departamento de la calle de Bruselas, en la colonia Juárez. Estaba con él su pareja, la maestra francesa Françoise Bardinet, quien también perdió la vida.

2. Sergio Rod y Gustavo Armando “El Conde” Calderón

Eran dos famosísimos locutores de radio de la época, quienes ganaron gran reconocimiento por su programa “Batas, Pijamas y Pantuflas”. El edificio de la radiodifusora donde trabajaban se derrumbó mientras ellos estaban trabajando, y ambos perdieron la vida. Este inmueble se encontraba en Dr. Río de la Loza 300, en la colonia Doctores.

3. Félix Sordo y Ernesto Villanueva

Entre los periodistas que perdieron la vida en el terremoto de 1985 también se encontraban Félix Sordo y Ernesto Villanueva, locutor y jefe de información, respectivamente. Ellos se encontraban laborando en la avenida Chapultepec cuando inició el movimiento telúrico.

4. Frederik Vanmelle

Era un actor y mimo nacido en Bélgica, que ganó éxito y reconocimiento en México gracias a su arte. Su hogar se encontraba precisamente en la calle de Bruselas, en la colonia Juárez. Se han llevado a cabo diversos homenajes para él mediante instituciones como el Centro Nacional de las Artes.