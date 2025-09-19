Lola Cortés vs Rey Grupero: ¿Qué crítico sería mejor capataz de La Granja VIP según la IA?

Lola Cortés y Rey Grupero ya están más que listos para soltar sus criticas más ácidas en La Granja VIP : ¿pero qué pasaría si en lugar de trabajar en un set fueran al campo y se pusieran las botas? ¡La IA nos reveló quién de ellos sería un mejor capataz, y no lo pudimos creer!

¿Quién podría ser un capataz ideal para La Granja VIP, Lola Cortés o Rey Grupero?

A los internautas les emocionó mucho saber que Rey Grupero y Lola Cortés se integraron al equipo de La Granja VIP como críticos; sin embargo, también quedó flotando una curiosidad intrigante: ¿cómo les iría a ambos en caso de ser nombrados el capataz semanal de la competencia?

Al preguntarle a una inteligencia artificial (IA) sobre cuál de nuestros críticos sería el más apto para ser el capataz de La Granja VIP, la herramienta fue contundente y aseguró que este puesto es ideal para... ¡Lola Cortés, nuestra querida “Jueza de Hierro de La Academia!

A decir de la IA, quien analizó los perfiles de Lola y de Rey Grupero, la jueza de La Academia es perfecta para hacerse cargo de las gestiones con más responsabilidad en La Granja VIP ya que su intensidad podría derivar en un ambiente de orden y disciplina ideales para sacar adelante el trabajo... ¡eso sí, su falta de paciencia podría jugarle en contra!

En cuando a Rey Grupero , la IA aceptó que aunque el ambiente en La Granja VIP sería muy divertido con el youtuber como capataz, tal vez los resultados en el huerto y el establo no sean los esperado, sobre todo porque nuestro adorado influencer tiene un carácter más relajado que posiblemente dé lugar a indisciplinas.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Por supuesto, este sólo fue un ejercicio especulativo para animar más aún el cacareo en el gallinero de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡Rey Grupero y Lola Cortés están listos para encender el debate con sus observaciones!