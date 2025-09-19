El poderoso mensaje que Pedro Pascal envió a Jimmy Kimmel tras la suspensión de su programa de TV

La televisión estadounidense vivió un sacudidón inesperado: el programa Jimmy Kimmel Live! quedó suspendido de manera indefinida por sus comentarios sobre Charlie Kirk y, como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Entre ellas destacó la del actor Pedro Pascal, quien utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje directo al presentador, con el que dejó claro de qué lado está en medio de la polémica. ¡Entérate!

El actor de “Los 4 Fantásticos” no lo pensó demasiado. Subió una foto junto a Jimmy Kimmel desde el set del programa y la acompañó con un mensaje breve, pero imposible de ignorar. No era un simple “ánimo, amigo”, sino una postura pública: “De pie contigo, Jimmy Kimmel”.

Instagram/Pascalispunk Pedro Pascal se pronunció en redes a favor de Jimmy Kimmel después de la suspensión de su programa

¿Por qué suspendieron el programa de “Jimmy Kimmel Live!”?

Muchos fans, tanto de México como de Estados Unidos, se preguntan: "¿Por qué se canceló el programa de Kimmel?”. La decisión fue de la cadena ABC, luego de que Kimmel hiciera comentarios en uno de sus monólogos que no pasaron desapercibidos.

Sus palabras contra el movimiento MAGA (Make America Great Again) generaron tanto ruido que terminaron rebasando lo televisivo y se convirtieron en un tema de debate político. El resultado fue la pausa inmediata del programa, que llevaba años consolidado en la barra nocturna de Estados Unidos.

El actor chileno hizo énfasis en dos palabras clave: democracia y libertad de expresión. Su intención fue evidente: apoyar a Kimmel, sí, pero también mandar un recordatorio de que en tiempos de tensión política no se puede dar por sentada la posibilidad de opinar sin consecuencias.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

El conductor Jimmy Kimmel habló sobre el asesinato de Charlie Kirk a principios de septiembre. Allí señaló que los seguidores de Donald Trump intentaban “ganar puntos políticos” con este triste suceso contra el influencer y activista.

“Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado”, dijo el presentador.

¿Quiénes más han reaccionado ante la suspensión de Jimmy Kimmel?

La publicación de Pascal fue una de las más compartidas, pero no la única. Actores, comediantes y colegas de la industria también se pronunciaron. Para muchos, el problema ya no es el chiste en sí, sino lo que significa que un conductor sea silenciado en un espacio que históricamente ha servido para la crítica social y política, afirman.

¿Qué implicaciones tiene esta suspensión para la libertad de expresión?

El caso abrió una conversación incómoda: ¿dónde están los límites del humor y la sátira? Lo que pasó con Jimmy Kimmel es más que la pausa de un programa nocturno; es un ejemplo de cómo el entretenimiento puede chocar de frente con la política. Al menos así lo subrayan los opositores.