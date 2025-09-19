¡Lo expusieron! Esta es la última actualización respecto a la supuesta infidelidad de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta

Una de las parejas más icónicas está atravesando uno de sus momentos más polémicos. Estamos hablando de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta quien están siendo el tema de hablar de decenas de encabezados y programas de espectáculos.

Lo que ocurrió es que surgieron los rumores de infidelidad ya que Ricardo Pérez fue expuesto en un podcast en donde se mostraron unas conversaciones que mantuvo con un periodista de espectáculos en el que dice estar dispuesto a mostrar conversaciones que ha sostenido con su ex pareja sentimental la influencer Samii Herrera.

¿Qué dicen los mensajes de Ricardo Pérez?

Gabo Cuevas, quien conduce “Cállate los ojos”, mostró a sus seguidores el mensaje en que Ricardo Pérez le dice que se pueden reunir para exponer los mensajes que se ha enviado con su ex Samii Herrera, mientras estaba en una relación con Susana Zabaleta.

Supuestamente lo anterior era para poder desmentir que él le fue infiel a Zabaleta. Ante esto es que Ricardo aseguró que el mensaje en cuestión, dejará mal parada a su ex Samii Herrera.

El mensaje del que habla Cuevas dice, “¡Qué onda! Oye, ¿me invitas a sentarnos en un en vivo a leer cada mensaje que he intercambiado con mi ex en el tiempo que llevo con Susana? Iría feliz. Ya después te disculpas conmigo y obvio con Samii, que pues va a quedar muy mal parada. Ahí sale el chisme de poderosas y lo de sus hijos con su ex. Capaz y jalas más rating, que hay mucha cosa interesante”.

Gabo Cuevas, ante esto le envió su número de teléfono para que pudieran tener una conversación y poder dar su versión de los hechos sobre los rumores que circulan en cuanto a su relación con Susana Zabaleta.

¿Qué dijo Samii Herrera con respecto al mensaje?

Gabo Cuevas fue quien mantuvo una conversación con Samii Herrera para que diera su versión. Ella se mostró muy decepcionada al escuchar lo que dijo Pérez ya que no tenía por qué involucrar a sus hijos.

“Que triste la verdad, porque yo siempre me he dirigido a él de la mejor manera y que esta persona quiera vender una nota para hacerme quedar mal… no me está cuidando, porque literalmente lo hubiera evitado decirlo, no había necesidad de involucrar a mis hijos”, dijo Samii Herrera.