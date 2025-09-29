inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

En medio del aniversario luctuoso de José José, ventilan pleitos por deudas

El pasado sábado conmemoraron el sexto aniversario luctuoso de José José y José Joel reveló que le deben dinero a Anel Noreña por un departamento.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

El pasado sábado conmemoraron el sexto aniversario luctuoso de José José, pero el tema de la herencia volvió a dar de qué hablar. Y es que José Joel reveló que uno de los departamentos de su padre ya se vendió y le deben dinero a Anel Noreña.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×