Venga La Alegría | Programa 25 de agosto 2026 Parte 1 | Niurka defiende a José Manuel Figueroa de Ninel Conde, Danna habla de su dueto con Belinda y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de agosto 2026, parte 1: Danna revela cómo surgió su dueto con Belinda, Niurka defiende a su estilo a José Manuel Figueroa de Ninel Conde; las imágenes del presunto robo de un pomerania, identifican a un ladrón de autopartes y más casos polémicos explicados Con Peras y Manzanas; Mon Laferte en el confesionario de Rosalía, los nuevos términos en las relaciones íntimas y la receta de pollo a la mostaza.

También, María Antonieta de las Nieves habla de un reencuentro con Florinda Meza, celebramos el día del peluquero y el barbero con un spa para caballeros y los mejores momentos de MasterChef 24/7. Además, aprendimos a hacer banana split, entrevistas exclusivas en la D23 de Disney y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!