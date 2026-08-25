Venga La Alegría | Programa 25 de agosto 2026 Parte 2 | Lo que soltó Mónica Escobedo en su revelación como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de agosto 2026, parte 2: Lupillo Rivera enciende las alarmas por presunto estado inconveniente durante un concierto, José Emilio Fernández celebra la llegada del primer hijo de María Levy y Abel Robles sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi.

También recibimos a Avril tras su victoria en Survivor México La Reliquia en Llamas, repasamos el estreno de la décima temporada de Exatlón México, el supuesto cráneo de María Magdalena y revelamos a la décima granjera de La Granja VIP, Mónica Escobedo. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!