Venga La Alegría | Programa 25 de agosto 2026 Parte 2 | Lo que soltó Mónica Escobedo en su revelación como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP y mucho más
Lupillo Rivera enciende las alarmas por presunto estado inconveniente durante un concierto, repasamos el estreno de la décima temporada de Exatlón México, la revelación de la décima granjera de La Granja VIP, Mónica Escobedo, y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de agosto 2026, parte 2: Lupillo Rivera enciende las alarmas por presunto estado inconveniente durante un concierto, José Emilio Fernández celebra la llegada del primer hijo de María Levy y Abel Robles sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi.
También recibimos a Avril tras su victoria en Survivor México La Reliquia en Llamas, repasamos el estreno de la décima temporada de Exatlón México, el supuesto cráneo de María Magdalena y revelamos a la décima granjera de La Granja VIP, Mónica Escobedo. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!