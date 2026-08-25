"¡Sí te ando soltando un patadón!”, Mónica Escobedo coquetea con Kike Mayagoitia y revela cuentas pendientes con otra granjera de La Granja VIP Segunda Temporada
Luego de flirtear con Kike Mayagoitia, Mónica Escobedo se dijo lista para La Granja VIP Segunda Temporada y anticipó ‘cuentas pendientes’ con otra granjera.
Mónica Escobedo, la décima granjera revelada de La Granja VIP Segunda Temporada, nos acompañó para dejar claro que llega al reality con todo. Además de preguntar por los ‘guapos y guapas’ del reality, advirtió que su carácter podría poner en jaque al resto de los granjeros y reveló cuál será su estrategia. ¡Ojo que trae cuentas pendientes con una granjera revelada! ¿De quién se tratará?