¿Sabes a qué edad te puedes jubilar? Esto es lo que te urge saber de pensiones, afores, ley 97, ley 73 y más

¿Por qué es importante pensar en la jubilación desde temprana edad? ¿Sabes a qué edad te puedes jubilar? El Lic. Francisco Carrillo despejó todas las dudas sobre las pensiones, leyes y reformas involucradas en la jubilación. ¿Sabes qué es la ley 73 y la ley 97? ¿Cuántas semanas necesitas para jubilarte? ¡Toma nota y comparte!