"¡Papá nunca ha sabido serlo!”, Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez

Victoria Ruffo volvió a señalar a Eugenio Derbez como un mal padre, luego de que el patriarca asegurara recientemente que siempre ‘les ha dado todo’ a sus hijos. Cabe mencionar que la actriz elogió la buena relación que ahora existe entre Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo. Victoria Ruffo también habló de Aitana y del supuesto ‘retiro’ de su hijo.