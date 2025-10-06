inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Papá nunca ha sabido serlo!”, Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez

Victoria Ruffo volvió a señalar a Eugenio Derbez como un mal padre, luego de que el patriarca dijera que siempre ‘les ha dado todo’ a sus hijos. Aquí los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Victoria Ruffo volvió a señalar a Eugenio Derbez como un mal padre, luego de que el patriarca asegurara recientemente que siempre ‘les ha dado todo’ a sus hijos. Cabe mencionar que la actriz elogió la buena relación que ahora existe entre Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo. Victoria Ruffo también habló de Aitana y del supuesto ‘retiro’ de su hijo.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×