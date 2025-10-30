inklusion logo Sitio accesible
“Agradezco mucho que sí estén dándole una oportunidad”, Violeta Isfel sobre la participación de Eleazar en La Granja VIP

Violeta Isfel compartió sus impresiones sobre la participación de Eleazar en La Granja VIP y aseguró que “jamás en la vida” lo vio agrediendo a alguien.

Venga La Alegría
TV Azteca

Durante el estreno de la obra ‘Crisis para principiantes’, Violeta Isfel compartió sus impresiones sobre la participación de Eleazar en La Granja VIP. Entre otras cosas, aseguró que “jamás en la vida” lo vio agrediendo a alguien. Aquí toda la información.

