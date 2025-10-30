“Agradezco mucho que sí estén dándole una oportunidad”, Violeta Isfel sobre la participación de Eleazar en La Granja VIP
Violeta Isfel compartió sus impresiones sobre la participación de Eleazar en La Granja VIP y aseguró que “jamás en la vida” lo vio agrediendo a alguien.
TV Azteca
Durante el estreno de la obra ‘Crisis para principiantes’, Violeta Isfel compartió sus impresiones sobre la participación de Eleazar en La Granja VIP. Entre otras cosas, aseguró que “jamás en la vida” lo vio agrediendo a alguien. Aquí toda la información.
Galerías y Notas Azteca UNO