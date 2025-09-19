¡Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro ‘encienden’ la Ciudad de México!

Durante la visita promocional de su película Una batalla tras otra, Leonardo DiCaprio ‘encendió' la CDMX con la emoción de sus fans. Cabe mencionar que Benicio del Toro, coprotagonista del filme, también consintió a sus seguidores. Además de hablar sobre su nuevo trabajo cinematográfico, los actores hollywoodenses hicieron pasar grandes momentos al público mexicano. ¡No pierdas detalles!