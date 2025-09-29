inklusion logo Sitio accesible
¿Fue por el ‘hate’? Yuridia explica por qué Ángela Aguilar ya aparece en “Qué agonía”

Yuridia explicó por qué ‘habría sacado’ a Ángela Aguilar de la versión de “Qué agonía” grabada en La Monumental y trató de poner un alto al ‘hate’ hacia Ángela Aguilar.

TV Azteca

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Yuridia explicó las razones del por qué habría sacado a Ángela Aguilar de la versión de “Qué agonía” grabada en La Monumental. Entre otras cosas, trató de poner un alto al ‘hate’ hacia Ángela Aguilar: “si ya no te gusta lo que está haciendo un artista, deja de escucharlo”. Esto fue lo que explicó.

