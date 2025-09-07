inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría Fin De Semana| Los ex atletas de Exatlón y Survivor platican sobre su estancia en la competencia

Ex atletas de Exatlón y Survivor llegan al foro de Venga La Alegría Fin De Semana para platicar sobre sus distintas experiencias dentro de los programas.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace

Los invitados de Venga La Alegría Fin De Semana platican sobre sus diferentes experiencias al vivir y competir dentro de Exatlón y Survivor, recordando que cada una de las competencias ponen a prueba no solo el talento y la fuerza física, sino también las emociones.

Venga La Alegría Fin de Semana
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×