¿Quién es Santaella, el supuesto amor de la vida de Juan Gabriel?

En un encuentro con las cámaras de Ventaneando, Santaella compartió algunos detalles de su relación con Juan Gabriel y realizó declaraciones bastante contundentes en las que aseguró que él fue el amor eterno del ‘Divo De Juárez’.

Estas revelaciones fueron compartidas con nuestros reporteros durante un encuentro que el también cantante sostuvo con la prensa mientras realizaba la presentación del nuevo proyecto en el que participa, el cual lleva el nombre de Alberto, El Musical, mismo que utiliza el repertorio del artista fallecido, pero no se vincula con su historia.

Santaella declara que fue el amor eterno de Juan Gabriel

Santaella declaró en exclusiva a Ventaneando que Juan Gabriel le heredó distintas cosas, como el emblemático traje negro con aplicaciones doradas que utilizó en su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990, pero esto no fue lo único que el ‘Divo De Juárez’ le dejó.

Santaella asegura que fue el amor eterno de Juan Gabriel: “Le pese a quien le pese” [VIDEO] Algunos de los objetos más valiosos y emblemáticos de Juan Gabriel los tiene Santaella, quien asegura que era “el consentido” del Divo de Juárez.

Y es que el artista originario de España confesó que guarda muchos elementos del fallecido compositor, como pañuelos, más vestuario, y también un anillo que porta con mucho orgullo y que aseguró fue una propuesta para amar toda la vida al cantautor nacido en Michoacán.

“Es el anillo que llevo desde el 2009, es el mismo, me da mucha suerte, es un regalo de los muchos que me dio en vida... fue la propuesta de seguir amándolo como estoy aquí, este anillo me lo regaló Juan Gabriel y me lo llevo a la tumba”, aseguró Santaella ante el cuestionamiento de qué haría si se lo reclama alguno de los hijos del famoso.

¿Quién es Santaella?

Santaella, cuyo nombre artístico solía ser Jas Devael, es un cantante español de 38 años de edad quien fue apadrinado por Juan Gabriel durante su visita a México y también sostuvo una relación romántica con el ‘Divo De Juárez’ durante varios años y hasta el fallecimiento del artista. Actualmente se desempeña como cantante e intenta homenajear al exponente de la música ranchera.