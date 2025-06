Bárbara de Regil ventanea a nuevo famoso y lo señala de acoso

Si la gente quiere polémica, Bárbara de Regil es el perfil ideal para acudir. La actriz de nueva cuenta emitió una declaración bastante polémica respecto de un hombre que se le acercó hace unos años. Sin embargo, ella sostiene que no lo hace con la intención de lastimar, que ella así es. ¿A quién acusó en esta ocasión?

Recién se liberó mediáticamente de las acusaciones realizadas en contra del fallecido Memo del Bosque y de nueva cuenta acusó a otro hombre de tratar de “ligarla”. Esto ocurrió con J Balvin, que es uno de los íconos musicales más importantes del género urbano en Colombia y Latinoamérica.

Bárbara de Regil llama delincuente a J Balvin

En otra oportunidad que tuvo para generar ruido, la actriz e influencer indicó que el reggaetonero le hizo propuestas indecentes vía Instagram. Esto ocurrió dos años después de que ambos coincidieran en una entrega de premios, donde la mexicana le entregó uno al colombiano. Bárbara republicó dicho momento, historia a la que el de Medellín respondió. ¿Cómo ocurrió la interacción?

“Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots… Vuélvemelo a entregar… y yo dije: ¿vuélvemelo a entregar los premios o qué? Después de 17 minutos me puso: Ah, no, olvídalo, eres casada. Yo le contesté: y aunque no estuviera, no eres mi tipo”.

¿Qué cosas agregó Bárbara de Regil ante sus polémicas decisiones?

Es decir, la actriz mexicana explicó que el colombiano parece delincuente. Incluso agregó en esa participación del programa que lo único que le generaba el colombiano era la intención de darle su cartera y reloj. Y en horas posteriores en una entrevista concedida, indicó que ella así es. No quiso lastimar a nadie: “Me aventé a hablar y decir. Ya sabes… yo no tengo intención de dañar, ni de difamar, pero pasó porque así fue… y aunque lo nieguen. Y es bien sabroso decirlo”.

