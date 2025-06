Ventaneando: ¿Celosa? Lucero cuestionó a Yuri preguntándole si tuvo una relación con Mijares

En un encuentro con las cámaras de Ventaneando, Yuri reveló el cuestionamiento que recibió por parte de Lucero, quien llegó a pensar que ‘La Güera’ y Mijares pudieron haber tenido una relación romántica, y es que la química entre estas dos figuras es más que evidente.

Recordemos que ‘La Novia De América’ estuvo casada con el ‘Soldado Del Amor’ durante 14 años, desde 1997 hasta el 2011, y a pesar de su divorcio ambos mantienen una relación cordial, especialmente por sus dos hijos: José Manuel y Lucerito Mijares.

¿Lucero está celosa de la relación entre Yuri y Mijares? Esto dijo a Ventaneando

Actualmente, Emmanuel, Yuri, Lucero y Manuel Mijares se encuentran a punto de iniciar una gira juntos, por lo que al ver la química que existe entre la veracruzana y el padre de sus hijos, la intérprete no pudo evitar preguntarse si entre ellos dos hubo algo más que una amistad.

“Lucero me dice: Yuri quiero hacerte una pregunta, ¿tú y Mijares no anduvieron? Le dije no, esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama”, fueron las declaraciones que dio la cantante de “Maldita Primavera” en marzo pasado, cosa que recientemente fue confirmada por Lucerito.

Respecto a si está o no celosa de la relación entre su exesposo y la famosa de 61 años de edad, la intérprete de “Electricidad” dijo “yo le pregunté si fueron novios o qué, porque cómo lo aguanta, por Dios... y nos reímos mucho con eso... ya me dijo, no, solo tú lo aguantas, solo tú pudiste”, esto a tono de broma pues ambos sostienen un vínculo cordial.

¿Qué dijo Lucero a Ventaneando sobre los rumores de volver con Mijares?

Debido a la relación cordial que existe entre estos dos personajes públicos y a la química que tienen dentro y fuera del escenario, muchos de los fans desean que Lucero y Mijares vuelvan a estar juntos, aunque la famosa expresó que ambos están de acuerdo en que eso no sucederá, cosa que ha roto el corazón de todos aquellos que querían que se dieran una nueva oportunidad en el amor.