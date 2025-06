Venga La Alegría: Sergio Mayer llama cobarde a Bárbara de Regil por acusar a Memo del Bosque

Las declaraciones otorgadas por Bárbara de Regil en un reality show, en torno a lo que vivió con el fallecido Memo del Bosque, han calado de manera importante en un sinfín de personas del mundo del espectáculo en México. Uno de ellos es Sergio Mayer, quien en exclusiva para Venga La Alegría llamó cobarde a la actriz por las palabras que utilizó en contra del productor.

Para poner un poco de contexto, vale decir que hace unos días Bárbara de Regil se volvió tendencia en las redes sociales luego de asegurar que, hace varios años, Memo del Bosque intentó besarla sin su consentimiento. Estas declaraciones salieron a la luz cuando el productor ya había fallecido, algo que molestó de manera importante al propio Sergio Mayer.

Sergio Mayer fue interceptado por las cámaras de Venga La Alegría con el objetivo de revelar detalles de lo que sintió después de las palabras de Bárbara de Regil en contra de Memo del Bosque. En primera instancia, el actor dijo que las mismas podrían afectar directamente a sus hijos para, después, llamarla cobarde, pues dijo esto cuando Guillermo ya había perdido la batalla contra el cáncer.

“Lo que no se vale son los hijos, porque tiene hijas pequeñas y escuchar cosas como esas cuando su padre ya no está y no se puede defender me parece un poco cobarde. No viene al caso, es hasta mezquino hacer una declaración de esas. Me parece que ya no es el momento. Si no lo hiciste en el momento ya no es el momento. Ya no está él para defenderse”, mencionó.

"Ya no está él para defenderse": Sergio Mayer le responde a Bárbara de Regil, quien acusó a Memo del Bosque de haberla ac0s4d0.

¿Sergio Mayer cree que las acusaciones de Bárbara de Regil son falsas?

Finalmente, Sergio Mayer considera que, al no estar con vida, Memo del Bosque ya no puede confirmar o desmentir los señalamientos de Bárbara de Regil. En ese sentido, mostró cierta incredulidad hacia sus palabras y señaló que, de ser mentira, se debería hacer una denuncia correspondiente, hecho que ya no se podrá realizar.