Venga La Alegría: Sergio Mayer Mori reveló cómo empezaron los problemas con Natália Subtil

Sergio Mayer Mori abrió su corazón en el podcast que conduce su padre, Sergio Mayer, el cantante compartió que fue en la adolescencia cuando los problemas comenzaron a surgir, como las adicciones.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori?

“Manipulé a mi mamá cuando yo tenía una muy corta edad. Le dije que quería probar la marihuana y me dijo que estaba loco y le dije que si no la probaba con ella que la iba a probar con mis amigos”, declaró Sergio Mayer Mori. El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer dijo que su madre le respondió: “Sí, está bien, tienes razón”.

¿Cómo logró dejar los excesos?

Tras haber tocado fondo en los excesos, una década después Mayer Mori regresó nuevamente con su madre. “Llegué nuevamente con mi mamá y le dije: ”Má estoy mal, ayúdame, lo que sea’. Me dijo nos vamos a Colombia, empaca y le dije va”.

“Llegando allá estuve en un proceso de terapia 24/7 por cinco meses”, recalcó y señaló que “siento que he sido muy duro conmigo, pensar que no servía para nada y ver tantas cosas hermosas que tengo, que tengo para dar”.

¿Cómo iniciaron sus problemas con Natália Subtil? Dijo que a los 17 años, cuando se convirtió en padre iniciaron los problemas con Natália Subtil por la venta de una nota anunciando la llegada de Mila.

“Bueno, yo ni quería ser papá, en qué cabeza cabe que yo vaya a vender una nota, al contrario, de hecho ese fue el día que empezó la pesadilla, no empezó la pesadilla cuando me dijo que estaba embarazada”, agregó.

A su vez, explica la situación de la responsabilidad económica hacia su hija, la cual la modelo ha puesto en tela de juicio. “Mira, yo siempre que he tenido la oportunidad de apoyarla, siempre que estoy trabajando la he apoyado, que ahorita yo no estoy en una situación que yo esté cómodo económicamente, me encantaría eso solucionarlo para que Mila pueda tener a sus dos padres bien”, finalizó Sergio Mayer Mori.