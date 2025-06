⁠Venga La Alegría: Verónica Castro responde a quienes dicen que le hizo brujería a Yolanda Andrade

Verónica Castro, a su llegada al homenaje de su gran amigo Marco Antonio Muñiz, de esta manera reaccionó cuando le preguntaron su sentir por Yolanda Andrade, con quien mantiene una enemistad desde hace tiempo.

¿Verónica Castro le hizo brujería a Yolanda Andrade?

“Qué tenga mucha salud y que Dios la guarde”, dijo Verónica Castro y con humor respondió cuando le pidieron su opinión sobre quienes dicen que le hizo brujería y que muchos la han denominado como “Macumba”.

“Macumba solamente la hago en el escenario”, dijo entre risas la actriz y cantante Verónica Castro.

¿Qué dijo Verónica Castro sobre la boda de Cristian Castro? En esta ocasión, Verónica Castro se dio su tiempo para atender a los medios y esto fue lo que nos dijo sobre los planes de boda de su hijo Cristian Castro con Mariela Sánchez.

“Yo no creo nada, yo hasta no ver no creer como Santo Tomás”, recalcó ‘La Vero’.

¿Le gustaría vivir a Verónica Castro con Cristian Castro y Mariela Sánchez?

Sobre la idea de que su hijo se regrese a vivir con ella cuando se case, Verónica Castro respondió de esta manera: “No, que no sean montoneros, yo me voy a vivir tranquila porque si no qué voy a hacer ahí con ellos, si se pelean un día, imagínate me toca a mí por la ventana”.

Incluso bromeó con los medios cuando le preguntaron si es verdad que será la madrina de anillos: “¿Quién te lo dijo, quién te dijo?”, preguntó Verónica Castro. “¿Cuál anillo entregó? No te rías porque el que se ríe se lleva eh”, agregó.

¿Le gustaría que Cristian le dé más nietos?

“Hay Dios mío, no sé, a los niños hay que cuidarlos muchos y ahorita son momentos difíciles, no sé si sería bueno traer niños al mundo en este momento, pero bueno, allá ellos”, dijo.

¿Cómo se encuentra de salud Verónica Castro?

“Estoy bien, muy bien bendito Dios mucho mejor, ahí voy, voy echándole ganas, ahorita operaciones ya no gracias a Dios”, finalizó y se dijo muy emocionada por su regreso a los escenarios como conductora del homenaje a Marco Antonio Muñiz.