inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Todo sobre Accidente 2! Alberto Guerra revela nuevos personajes y más

Alberto Guerra nos platicó del gran año laboral que ha tenido, destacando su colaboración con Madonna, y contó detalles sobre los personajes que se integran en Accidente 2.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Alberto Guerra nos visitó para platicarnos del gran año laboral que ha tenido, destacando su colaboración con Madonna. Además, nos contó todos los detalles sobre los personajes que se integran en Accidente 2. ¡Revive la entrevista completa!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×