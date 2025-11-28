¡Todo sobre Accidente 2! Alberto Guerra revela nuevos personajes y más
Alberto Guerra nos visitó para platicarnos del gran año laboral que ha tenido, destacando su colaboración con Madonna. Además, nos contó todos los detalles sobre los personajes que se integran en Accidente 2. ¡Revive la entrevista completa!
