Alejandro Sanz confirma un proyecto teatral con su música y ‘huye’ de preguntas sobre Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez aparecieron juntos en un evento en Madrid, donde el cantautor confirmó que está preparando un proyecto teatral con su música.

Tras semanas de rumores sobre una posible separación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, el cantautor español y su pareja aparecieron juntos en un evento en Madrid, aunque no aclararon su situación. ¿Mantendrán viva la llama del amor? ¡Así reaccionaron ante los cuestionamientos! Por otro lado, habló de la carrera de su hija y confirmó que está preparando un proyecto teatral con su música.

