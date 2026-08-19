Oficial: Alfonso Herrera debutará como director y productor de cine
Durante la premiere de la cinta “La Captura”, Alfonso Herrera reveló que pronto debutará como director y productor de cine.
Ya es oficial. Alfonso Herrera expande sus horizontes al compartir que pronto debutará como director y productor de cine. “Es un camino largo, pero poco a poco se va armando ese caminito”; reveló el actor, quien también nos dio una actualización de su recuperación tras ser sometido a una cirugía de rodilla hace un año.