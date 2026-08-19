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Oficial: Alfonso Herrera debutará como director y productor de cine

Durante la premiere de la cinta “La Captura”, Alfonso Herrera reveló que pronto debutará como director y productor de cine.

Ya es oficial. Alfonso Herrera expande sus horizontes al compartir que pronto debutará como director y productor de cine. “Es un camino largo, pero poco a poco se va armando ese caminito”; reveló el actor, quien también nos dio una actualización de su recuperación tras ser sometido a una cirugía de rodilla hace un año.

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