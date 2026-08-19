Exclusiva: Kunno revela su más grande pendiente al ingresar a La Granja VIP; ¿se perderá la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En exclusiva para Ventaneando, Kunno se muestra alegre por su próximo ingreso a La Granja VIP Segunda Temporada. No obstante, revela que se queda con un gran pendiente: la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. “Cuando sea el momento perfecto le podremos contar qué es lo que está pasando”; aseguró. El creador de contenido también nos comparte cómo fue fichado al reality y confiesa cuál será su mayor reto.