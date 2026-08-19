Exclusiva: Víctor García responde si existe algún tipo de rivalidad con Yahir

Víctor García regresa a sus raíces con un nuevo proyecto de regional mexicano. En exclusiva para Ventaneando, el artista revela estar listo para demostrar de qué está hecho y recuerda cómo la fama lo inundó tras la primera generación de La Academia. Víctor también aprovechó nuestro lente para negar cualquier tipo de rivalidad con Yahir y comparte que se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 27 de agosto.