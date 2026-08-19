“Nunca lo voy a perdonar”; Consuelo Duval habla sobre el abandono del padre de sus hijos

Consuelo Duval habla como nunca sobre el abandono del padre de sus hijos. Si bien la artista revela que no lo ha perdonado, también hace énfasis en que es algo que ya no le afecta. “Tuve muchos años ese resentimiento. Hoy agradezco que se haya ido. Nunca lo voy a perdonar. Ya no me hace daño”. Consuelo también reaccionó al debut de Aitana Derbez en el mundo del entretenimiento junto a Sentidos Opuestos. Por su lado, su hijo Mich Duval habló sobre su relación con Ximena Mauri, la cual terminó hace poco.