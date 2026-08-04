¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández se casarán pronto? El influencer responde a los rumores

Alicia Villarreal deja atrás las polémicas para ofrecer un increíble concierto en la Plaza de Toros México. Las cámaras de Ventaneando intentaron hablar con ella previo al show, sin embargo, la artista se negó. No obstante, con quién sí pudimos hablar fue con Cibad Hernández quien no quisó confirmar si se casó con la Güerita Consentida, aunque sí reveló estar dispuesto a mejorar su relación con Melanie y nos contó un poco sobre la audiencia de la cantante por una demanda laboral que, según su abogados, debería recaer en Cruz Martínez.