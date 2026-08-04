Exclusiva: ¿Primer confirmado de La Granja VIP? ¡Bobby Larios está listo para integrarse a la nueva temporada!
En exclusiva para Ventaneando, Bobby Larios nos cuenta cómo fue la lesión que sufrió en Survivor y revela que le encantaría ser parte de la nueva temporada de La Granja VIP.
Bobby Larios nos cuenta sobre la lesión que sufrió en el hombro durante su participación en Survivor, motivo por el que tuvo que abandonar el reality durante la primera semana. De hecho, el artista reveló que existe la posibilidad de ingresar al quirófano por ello. No obstante, asegura estar listo para su siguiente proyecto y mostró sus deseos por integrarse a la próxima temporada de La Granja VIP.