Exclusiva: ¿Primer confirmado de La Granja VIP? ¡Bobby Larios está listo para integrarse a la nueva temporada!

Bobby Larios nos cuenta sobre la lesión que sufrió en el hombro durante su participación en Survivor, motivo por el que tuvo que abandonar el reality durante la primera semana. De hecho, el artista reveló que existe la posibilidad de ingresar al quirófano por ello. No obstante, asegura estar listo para su siguiente proyecto y mostró sus deseos por integrarse a la próxima temporada de La Granja VIP.