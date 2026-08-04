“Lo que está en juego es mi imagen”; Charlie Zaa reacciona al decomiso de sus propiedades
Charlie Zaa se sincera sobre la lucha legal por limpiar su nombre luego de sufrir el decomiso de sus propiedades en Colombia.
Charlie Zaa asegura estar tranquilo tras la incautación de sus propiedades en Colombia. No obstante, el cantante nos cuenta sobre la lucha legal en la que se ha sumergido en un intento por limpiar su nombre: “Lo que está en juego es mi imagen” Su familia también nos cuenta cómo ha sido afectada con este suceso.