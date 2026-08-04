Moda al estilo de MasterChef 24/7: los cocineros se enfrentan al reto de crear ropa comestible (VIDEO)

Este martes, previo a la gala de “Beneficios y Castigos” de MasterChef 24/7, los cocineros se enfrentan a un nuevo reto en el reality. El Chef Daniel Varela les impartió una clase de ropa comestible, con lo que se demuestra que la moda y la cocina van de la mano. Por equipos, los concursantes debieron vestir a un maniquí y dejarse llevar por su imaginación.