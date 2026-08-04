Exclusiva: Tucanes de Tijuana lanzarán un remix de “La Chona” con Pitbull

En exclusiva para Ventaneando, los Tucanes de Tijuana confirman que están trabajando en un remix de “La Chona” con nada más y nada menos que Pitbull: “Ya lo grabamos. Pitbull está haciendo su parte”; confesó la agrupación, quienes recientemente ofrecieron un show benéfico en Zacatecas. “Es un poquito de lo tanto que nos ha regalado el público”, agregaron.