Exclusiva: Laura Flores abandona “Perfume de Gardenia” y revela la razón

Alejandra Ávalos y Laura Flores se presentaron en la Feria de Torta. Al finalizar su presentación, ambas dedicaron unas palabras a nuestro lente. Por su lado, Alejandra se sinceró sobre su batalla por recuperar su peso tras enfrentarse a diversos trances de salud, mientras que Laura nos confesó que abandona “Perfume de Gardenia” para grabar un reality en Colombia.