“Me fui al cuarto a llorar”; Ana Sinclair reacciona a la nueva relación de Gabriel Soto con Colibrí Jiménez
Ana Sinclair revela que rompió en llanto luego de que su expareja, Gabriel Soto, hiciera oficial su nuevo romance con Colibrí Jiménez.
A escasas semanas de terminar su relación con Ana Sinclair, Gabriel Soto confirmó su noviazgo con Colibrí Jiménez, mujer con la que la cantante asegura que le fue infiel. Al enterarse de la noticia, Sinclair revela que no hizo más que romper en llanto y señala que ahora entiende a la exparejas del actor. Aquí las declaraciones completas.