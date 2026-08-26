Prisma regresa a los escenarios después de 40 años: “Me siento agradecida”

Invitada de lujo en Ventaneando. Esta tarde recibimos a Prisma, mejor conocida por ser la mente maestra detrás del éxito “De Color de Rosa”. La artista de 78 años regresa a los escenarios tras 40 años alejada por problemas de salud, entre ellos, dos diagnósticos de cáncer. “Me siento agradecida”; señaló. La cantante, quien recientemente reapareció por las 700 representaciones del musical Mentiras, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional este sábado, 29 de agosto.