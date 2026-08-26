Confirmado: Aylín Mújica vuelve al teatro tras la pérdida de su hijo, Mauro Menéndez
Gabriel Varela, productor de la obra Las Intocables, confirma que Aylín Mújica será parte del elenco, pese a estar en duelo tras la lamentable pérdida de su hijo, Mauro Menéndez.
Aylín Mújica será parte de la puesta en escena Las Intocables, así lo confirmó el productor de la obra, Gabriel Varela, quien reveló que se puso en contacto directo con la actriz tras la lamentable pérdida de su hijo, Mauro Menéndez: “Me dijo, ‘Para mí, la mejor medicina es el trabajo’”, reveló. Aquí te compartimos todos los detalles de la obra.