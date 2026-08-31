EN EXCLUSIVA: Esposo de Ana Bárbara habría sido denunciado ante el FBI; abogado de Francisco Ugalde revela acciones legales

La disputa legal alrededor de la familia de Ana Bárbara suma un nuevo capítulo luego de que el abogado Gerardo Rincón asegurara que Ángel Muñoz, esposo de la cantante, fue denunciado ante el FBI en Estados Unidos. De acuerdo con el litigante, existe una investigación relacionada con la cancelación de la visa de su representado, Francisco Ugalde, quien presuntamente habría sido afectado por influencias dentro de autoridades migratorias.