EN EXCLUSIVA: Exesposo de Ingrid Martz reclama parte de su patrimonio y una pensión tras su divorcio, revela abogado

La disputa legal entre Ingrid Martz y su exesposo continúa después de su divorcio y ahora incluye reclamos económicos y familiares. De acuerdo con el abogado de la conductora, Guillermo Pons, el hombre habría presentado una nueva demanda en México para solicitar una pensión de manutención para él, además de reclamar la mitad de bienes que Ingrid tenía incluso antes del matrimonio y un inmueble que comparte con su madre y su hermano.