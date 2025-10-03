¡Aracely Arambula regresó a su tierra natal para presentar “Perfume de Gardenia”! La actriz y cantante, Aracely Arambula, dedicó su función en Chihuahua a sus hijos y agradeció al borde de las lágrimas. Publicado: 03/10/2025 | 🕑 16:40Ventaneando Compartir Copiar enlace ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Entre lágrimas, hijos de ‘Diddy’ Combs trataron que juez le diera una segunda su padre Famosos ¿Cuándo se casa Luis Miguel con Paloma Cuevas? Así los captaron Famosos Este será tu color de la suerte, según el signo del zodiaco que tengas, según la astrología Horóscopos Luna Llena en Aries: estos son los 3 signos zodiacales que vivirán un punto de quiebre en la segunda semana de octubre Horóscopos 15 Fondos de pantalla de Día de Muertos para descargar GRATIS TV Azteca Especiales Los horóscopos de Niño Prodigio para este sábado 4 de octubre gratis: qué dice el tarot Horóscopos Ver más