Arturo Carmona envía mensaje de apoyo a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo: “es un dolor irreparable”
El actor expresó su solidaridad con su compañera Aylín Mujica y aseguró desconocer los rumores sobre una supuesta boda de Alicia Villarreal y Cibad Hernández.
Arturo Carmona lamentó el fallecimiento de Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica con quien forjó una amistad cercana, el actor aseguró que ha estado al pendiente de la actriz y destacó que perder a un hijo ”es un dolor irreparable” que solo puede enfrentarse con el apoyo de los seres queridos. Asimismo, descarta tener información de la supuesta boda entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.