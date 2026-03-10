FOTOS: Así lucía Luis Miguel a los 19 años, la edad que ahora tiene Miguel, su hijo mayor con Aracely Arámbula

A partir de que en Ventaneando se dieron a conocer las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, uno de los aspectos más comentados ha sido el enorme parecido que el mayor de ellos tiene con el cantante. Para muchas personas Miguel Gallego Arámbula, de 19 años, se ve casi igual al intérprete de "La incondicional" en su juventud.

Para que lo juzgues tú mismo, a continuación te mostramos algunas imágenes de Luis Miguel a los 19 años, la misma que ahora tiene su hijo mayor con Aracely Arámbula.

Así se veía Luis Miguel a los 19 años, la edad que ahora tiene su hijo Miguel

En el video a continuación, puedes ver por primera vez a Miguel, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años. Fue captado junto a su hermano, Daniel, y su madre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En exclusiva: Revelan las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

En 1989, cuando Luis Miguel tenía 19 años, estaba muy lejos de manejar un bajo perfil como el que actualmente tiene su hijo Miguel. Ese año estaba promocionando su álbum "Busca una mujer", que contiene clásicos como "La incondicional", "Fría como el viento", "Un hombre busca a una mujer" y "Culpable o no".

|Crédito: Mezcalent

En otras palabras, Luis Miguel ya se había encumbrado como un ídolo juvenil a nivel internacional. "Busca una mujer" era su sexto material discográfico, sin contar los dos álbumes de banda sonora que había lanzado para las películas "Ya nunca más" (1983) y "Fiebre de amor" (1985); entre sus álbumes ya estaban "Decídete" y "Palabra de honor".

|Crédito: Mezcalent

En el icónico video de "La incondicional", Luis Miguel rondaba los 19 años. Faltaban todavía casi 20 años para que naciera su primer hijo varón, Miguel, fruto de su relación con Aracely Arámbula. Sin embargo, ese año tuvo a su primera hija, Michelle Salas, con la cantante y actriz Stephanie Salas; actualmente Michelle, quien se dedica al modelaje y la creación de contenido, tiene 36 años.