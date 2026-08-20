Exclusiva | Así se vivió el concierto de Rosalía en Monterrey: “Gracias a todos”

Rosalía se encuentra de gira en México como parte de su gira LUX. La noche del miércoles, 19 de agosto, la española se presentó en Monterrey, Nuevo León, y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Aquí te traemos imágenes exclusivas del show, el cual estuvo cargado de sorpresas y emoción. Al término de su presentación, la artista se dirigió al aeropuerto de la ciudad para continuar con su tour.