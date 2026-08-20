Exclusiva | Así se vivió el concierto de Rosalía en Monterrey: “Gracias a todos”
Rosalía continúa con su gira LUX en México. Este miércoles ofreció un show sin precedentes en Monterrey, Nuevo León, y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes.
Rosalía se encuentra de gira en México como parte de su gira LUX. La noche del miércoles, 19 de agosto, la española se presentó en Monterrey, Nuevo León, y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Aquí te traemos imágenes exclusivas del show, el cual estuvo cargado de sorpresas y emoción. Al término de su presentación, la artista se dirigió al aeropuerto de la ciudad para continuar con su tour.