Diego Boneta disfruta de su soltería al máximo: “Estoy súper tranquilo”

Las cámaras de Ventaneando captaron a Diego Boneta en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde lo cuestionamos sobre su situación sentimental. Según revela el actor, no está en busca del amor, pues se encuentra disfrutando de su soltería al máximo. En cuanto a la posibilidad de recurrir a apps de citas para adentrarse en una nueva relación, el artista compartió que es algo que llegó a hacer en el pasado, pero que no repetiría. Diego también se pronunció sobre su mentor, Juan Gabriel, a casi 10 años de su partida.