“¡No me importa!”; Alejandra Guzmán responde a las disculpas de Ninel Conde por millonario fraude

Ninel Conde abordó el fraude de Larry Ramos en un reciente documental, lo que reavivó la polémica con Alejandra Guzmán. Si bien el Bombón Asesino ofreció disculpas, la Reina del Rock aseguró no tener el más mínimo interés en el tema. De hecho, al ser cuestionada sobre las disculpas de Ninel, reaccionó con una postura tajante al señalar que no le importan. Alejandra fue captada en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, para continuar con su gira “Los que nos quedamos”.