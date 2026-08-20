“¿Tu crees que no quiero seguir viviendo?”; Alexis Ayala desea volver a enamorarse tras su divorcio con Cinthia Aparicio

A escasos meses de anunciar su divorcio con Cinthia Aparicio, Alexis Ayala comparte que le encantaría darle una nueva oportunidad al amor: “¿Tu crees que no quiero seguir viviendo?”; revela el actor, quien también aseguró no tener más que buenos deseos para su expareja pese a sus recientes publicaciones en redes sociales. Esto fue todo lo que dijo.