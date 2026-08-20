¡Rencor! Claudia no le perdona a Antrax esta DOLOROSA traición en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Claudia no se guardó nada y reconoció ante la Chef Isabel Carvajal, mientras debatían sobre los resultados de la Brigada de Limpieza en MasterChef 24/7, que le tiene mucho rencor a Antrax porque la traicionó, lo que hizo que le perdiera la confianza: ¡revive este sorprendente chisme y cómo le dio ánimos la “Maestra de Fuego”!

