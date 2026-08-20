¡“Papá por Siempre” llega a la CDMX por una corta temporada!
En Ventaneando recibimos a Craig Allen Smith, protagonista de “Papá Por Siempre”, obra que llega a la Ciudad de México por una corta temporada.
“Papá por Siempre” llega a la Ciudad de México por una corta temporada gracias al productor Alejandro Gou. En Ventaneando, recibimos al protagonista de la puesta en escena, Craig Allen Smith, quien da vida a la emblemática Señora Doubtfire. El reconocido actor nos cuenta un poco sobre su experiencia. Aquí la entrevista completa.