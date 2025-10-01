inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera

Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ reaccionó y se pronunció al respecto. Además, habló de su reciente pasarela y su problema de meniscos. Por otro lado, dijo estar muy emocionada por su próxima participación en Mentiras.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×