¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera
Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.
TV Azteca
Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ reaccionó y se pronunció al respecto. Además, habló de su reciente pasarela y su problema de meniscos. Por otro lado, dijo estar muy emocionada por su próxima participación en Mentiras.
