¡Tomó Las Vegas! Carín León triunfa en los Latin Grammy y extiende su residencia

Carín León se consolida como uno de los ‘reyes’ de Las Vegas al triunfar en los Latin Grammy y anunciar que extiende su residencia en ‘La Ciudad del Pecado’ a siete fechas confirmadas. Así lo contó el cantante de regional mexicano, quien hace patente su orgullo por sus raíces. ¡Ojo a lo del beso de Ca7riel y Paco Amoroso!