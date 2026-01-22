Ventaneando celebra 30 años al aire y revive los momentos las memorables de sus conductores

Ventaneando se encuentra de aniversario al celebrar 30 años al aire, una trayectoria en la que han desfilado conductores que dejaron huella. Entre ellos destaca Jimena Pérez “La Choco”, quien ingresó al programa siendo muy joven y logró adaptarse rápidamente, pese al temor de interrumpir cuando compartía foro con figuras de carácter fuerte como Pati Chapoy y Daniel Bisogno. Precisamente Bisogno es recordado como una persona divertida y generosa, aunque también muy celoso de su espacio, mientras que la llegada de Pedro Sola al equipo tampoco pasó desapercibida debido a que siempre “se le olvida todo”.